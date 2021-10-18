В России предложили запретить жестокие компьютерные игры после стрельбы в школах

Депутат российской Думы Геннадий Онищенко считает, что школьная стрельба — серьезнейшая проблема, которая может быть решена только комплексом мер. По его мнению, необходимы контроль интернет-контента, потребляемого детьми, вплоть до полного запрета компьютерных игр со сценами жестокости, сообщает zakon.kz.

Такое мнение он высказал в интервью с РИА ФАН, комментируя стрельбу в школе поселка Сарс под Пермью, которую устроил 12-летний ученик.

В данном случае особую озабоченность вызывает то, что речь идет фактически о ребенке, который в силу возраста в любом случае не подлежит уголовной ответственности. Давно говорю об этом: мы должны более настойчиво продвигать необходимость следить за тем, какой контент дети смотрят в Интернете. Особенно это касается компьютерных игр, в которые играют подростки, — там полно сцен жестокости, всё построено на убийствах, стрельбе, взрывах и так далее. Это не может не беспокоить. Геннадий Онищенко

По мнению Онищенко, потенциальных "школьных стрелков" необходимо выявлять заранее. Нужны методики, которые помогут выявлять психологическую предрасположенность к насилию у детей.

Также он отметил важность проблемы доступности оружия. Законы здесь не должны приниматься под влиянием тех, кто отстаивает интересы доступности оружия под видом заинтересованности охотников, добавил политик. Правоохранительные органы обязаны проверять, как хранится оружие, которое уже находится у граждан. Политик отметил, что мальчик из Перми не имел права даже прикасаться к ружью.