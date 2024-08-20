Сборы в школу: как можно сэкономить при покупке канцтоваров и учебных принадлежностей

Как можно сэкономить на подготовке детей в школу и какие способы помогут не потратить слишком много на школьные принадлежности – Zakon.kz рассказали специалисты.

Сборы ребенка в школу – ежегодная задача, которая может существенно ударить по семейному бюджету, особенно если в семье несколько школьников. Однако при определенном подходе можно сэкономить на покупке необходимых для школы товаров.

Рост цен на канцтовары

Как сообщил Zakon.kz представитель компании – дистрибьютора канцелярских товаров, по сравнению с прошлым годом в среднем цены на канцтовары выросли от 5 до 20%, при этом больше всего подорожала бумажная продукция.

Среди факторов, влияющих на формирование цен, отмечается курсовая разница, конкурентная цена на рынке, а также повышение цен поставщиков.

В компании пояснили, что на импортные поставки приходится около 70% всего рынка канцелярских товаров ввиду слабого развития местного производства. Тем не менее какую-то часть канцтоваров производят в Казахстане, к примеру, файлы или скотч.

Специалист компании подчеркнул, что если сравнивать цены, то указанные категории товаров могут быть дешевле на 15–20% на местном рынке, но и качество продукции при этом будет ниже.

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Предусмотрительные покупки

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова в свою очередь отметила, что в среднем канцелярские товары растут на 15% каждый год. Однако можно сэкономить на таких покупках, если планировать их заранее, иногда даже покупая определенные товары впрок.

"Самое первое, что нужно для себя понимать, что чем позже вы начинаете сборы, тем более высока вероятность получить разницу в цене. Это будет не столь критично, но, тем не менее, эта сумма тоже повлияет на ваш кошелек". Акжунис Брасилова

Выбирая место, где купить необходимые для школы товары, эксперт рекомендует прежде всего ориентироваться на сегмент, который вас интересует: самый дешевый, средний или более дорогой.

Так, один из вариантов купить наиболее недорогую продукцию – заказать товары на различных казахстанских, китайских и российских маркетплейсах и в интернет-магазинах. Правда, делать это нужно как минимум за две недели, а то и за пару месяцев до начала занятий в школе, так как доставка с таких сайтов может быть довольно долгой.

Кроме этого, перед началом каждого учебного года проводятся ярмарки, как правило, возле торговых центров, где также можно присмотреть необходимые товары. Однако их стоимость может быть несколько выше, чем в первом варианте.

Самый распространенный и понятный способ – приобретать школьную продукцию в специализированных канцелярских магазинах или на рынках, в том числе и на барахолке – здесь найти условные тетради и ручки можно по более низкой цене.

"В целом повышение цен – неизбежно, оно будет происходить каждый год. Еще один способ сэкономить в долгосрочной перспективе – закупить некоторые товары наперед. Кроме того, если у вас большая семья, или есть соседи, друзья, коллеги, у которых дети примерно одного возраста, то можно закупаться оптом, так тоже будет дешевле. В этом случае сразу можно приобрести определенные товары на несколько лет, чтобы экономить время и деньги". Акжунис Брасилова

Эффективная экономия

Эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина предложила еще несколько способов сэкономить на сборе ребенка в школу, особенно на канцтоварах и одежде.

Во-первых, можно провести инвентаризацию имеющихся вещей перед покупкой новых товаров. Нередко дома остаются неиспользованные или частично использованные канцтовары с прошлого года, которые можно применять повторно.

"Проверьте, что есть у вас и вашего ребенка: ручки, карандаши, линейки, ножницы и другие необходимые предметы. Возможно, что многие из них могут быть еще в хорошем состоянии или требуют лишь незначительного обновления. Если канцтовары требуют небольшого ремонта или обновления (например, замена стертых наконечников карандашей), рассмотрите возможность их ремонта вместо покупки новых. Это может значительно снизить расходы без потери качества". Венера Жаналина

Во-вторых, перед учебным годом магазины часто запускают скидки и акции. В данном случае эксперт рекомендует следить за сезонными предложениями, так как магазины могут предлагать довольно существенные скидки на школьные принадлежности перед началом учебного года.

"Прежде чем совершить покупку, сравните цены в разных магазинах или онлайн-платформах. Это поможет найти самые выгодные предложения". Венера Жаналина

Кроме этого, поможет сэкономить обмен или покупка б/у товаров. Как отмечает специалист, такие вещи, как школьная форма или рюкзаки, можно найти в отличном состоянии по более низкой цене.

"Покупайте универсальные вещи, которые можно комбинировать между собой и использовать в течение нескольких лет. Это поможет сократить количество покупок". Венера Жаналина

В целом еще до похода в магазин следует заранее спланировать покупки. Эксперты рекомендуют предварительно составить список необходимых товаров и установить конкретный бюджет. Это поможет избежать лишних трат и спонтанных покупок.