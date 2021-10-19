Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики, передает zakon.kz.

В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, а в южных регионах - туманы и гололедные явления.

Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы. Количество осадков - меньше нормы на большей части республики, около нормы - в северной половине и на востоке страны, больше нормы - на крайнем севере РК, сообщили в РГП "Казгидромет".

Январь - самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние Монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине РК могут опуститься до -35-40°С, в южной - до -22-30°С.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории республики, около нормы - на крайнем западе, юго-западе, севере, юге и юго-востоке страны.

Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм, около нормы - на крайнем северо-западе, северо-востоке РК и на юго-востоке Алматинской области.

Февраль завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.

Снегопады и метели, как правило, еще сохраняются в северной половине Казахстана.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории РК, выше нормы на 1° - на юго-востоке республики.

Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы - в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы - в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.