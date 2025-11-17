Какой будет зима в Казахстане

Директор Гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт 17 ноября 2025 года рассказала, какой ожидается зима в январе и феврале 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в январе на большей части территории страны температура воздуха предполагается около нормы, но ниже нормы – на 1°С на востоке республики – это области Абай и Жетысу, ВКО, большая часть Алматинской области, а также восток Карагандинской и Павлодарской областей.

"Количество осадков в январе ожидается около нормы на большей части республики, но больше нормы – в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики, а именно в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетысу и Восточно-Казахстанской области", – сказала Шмидт.

Февраль и март 2026 года ожидаются теплыми, с умеренным количеством осадков, лишь в марте их может выпасть больше в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики – в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу.

"И в заключение особо обращаем внимание на то, что в связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в снежном покрове будет образовываться ледяная корка. И это все может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года", – добавила метеоролог.

