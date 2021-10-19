Замакима Атырауской области Нурлыбаев стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева прокомментировали в областном акимате, сообщает zakon.kz.

Постановлением прокурора от 13 июля Кайрат Нурлыбаев признан подозреваемым по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств путем незаконной выплаты инвестиционных субсидий в размере 83,7 млн тенге сельскохозяйственному производственному кооперативу "Бұйырғын". пресс-служба акимата Атырауской области

В ведомстве пояснили, что "заключение договоров инвестиционного субсидирования и выплаты инвестиционных субсидий осуществлялись в период с 26 июня по 4 декабря 2019 года, в период работы Кайрата Нурлыбаева руководителем Управления сельского хозяйства Атырауской области (назначен на указанную должность 5 июня 2019 года).

На сегодняшний день кооперативом "Бұйырғын" задолженность в размере 83,7 млн тенге возмещена в полном объеме. пресс-служба акимата Атырауской области

Также в ведомстве напомнили, что на должность замакима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев был назначен в январе 2021 года.

Махамбет Досмухамбетов вступил на должность акима Атырауской области 18 декабря 2019 года. пресс-служба акимата Атырауской области