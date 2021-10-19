Новый год близко - как выбрать вкусные мандарины

Как выбрать качественные и вкусные мандарины к новогоднему столу. Об этом рассказал заведующий отделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия, передает zakon.kz.

Как отметил он РИА Новости, мандарины должны быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные.

По словам биолога, абхазские мандарины не обрабатываются никакими химикатами и не покрываются воском для товарного качества.

Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу - не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие, - сказал специалист.

Также биолог указал на одну особенность, появившуюся с недавнего времени, - продажу цитрусовых с веточками, которые "являются показателем свежести".

Раньше абхазские цитрусовые продавались без веточек. Сейчас мы столкнулись с этим на рынке, и китайские цитрусовые начали продавать с веточками. У абхазских листья более широкие и заостренные, а у китайских - узкие, чуть продолговатые. Дмитрия Сабекия

По его словам, в Абхазии произрастает около 120 сортов цитрусовых, на которые делается упор в селекции. Основной промышленный сорт мандаринов в республике - уншиу - это вид древесных растений из рода цитрусовых, завезенный в Абхазию в 1894 году.