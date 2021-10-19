Казахстанцев испугало дымовое кольцо над вышкой 5G в столице

Фейк о графеновом облаке над Нур-Султаном рассылают пользователи социальных сетей, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно черное кольцо дыма, парящее в небе над вышкой 5G.

На самом деле, по данным Stopfake.kz, дымовое кольцо было снято в небе над Косшы в Акмолинской области.

Данное облако образовалось в результате резкого возгорания угля в печи (печь вспыхнула) и последующего резкого выхлопа дыма через трубу круглого сечения. Печь вспыхнула в частном жилом секторе. Дым не является природным явлением и не несет никакого вреда жителям города, - уточнили в столичном акимате.