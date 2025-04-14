Исследователи испугались загадочного "кольца" над Аляской
Фото: Eric Marshall
Жители Аляски (США) запечатлели вращающееся кольцо в небе. Это напугало людей. Как выяснилось, объект появился в небе в результате экспериментов NASA, сообщает Zakon.kz.
По информации PetaPixel, несколько ракет NASA, запущенных с космодрома Покер-Флет, украсили ночное небо Аляски голубыми вспышками, вихрями и вращающимся кольцом.
Фото: Eric Marshall
Эти запуски стали частью эксперимента AWESOME (Auroral Waves Excited by Substorm Onset Magnetic Events), цель которого – понять влияние магнитных бурь на термосферу Земли.
Данные из эксперимента AWESOME помогут прогнозировать последствия солнечных штормов, защищая спутники и энергосети.
Ранее сообщалось, что астрономы попытались найти Девятую планету с помощью межзвездного объекта.
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