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Наука и технологии

Исследователи испугались загадочного "кольца" над Аляской

Объект, небо, исследование, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 08:55 Фото: Eric Marshall
Жители Аляски (США) запечатлели вращающееся кольцо в небе. Это напугало людей. Как выяснилось, объект появился в небе в результате экспериментов NASA, сообщает Zakon.kz.

По информации PetaPixel, несколько ракет NASA, запущенных с космодрома Покер-Флет, украсили ночное небо Аляски голубыми вспышками, вихрями и вращающимся кольцом.

Фото: Eric Marshall

Эти запуски стали частью эксперимента AWESOME (Auroral Waves Excited by Substorm Onset Magnetic Events), цель которого – понять влияние магнитных бурь на термосферу Земли.

Данные из эксперимента AWESOME помогут прогнозировать последствия солнечных штормов, защищая спутники и энергосети.

Ранее сообщалось, что астрономы попытались найти Девятую планету с помощью межзвездного объекта.

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Аксинья Титова
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