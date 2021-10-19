Сотрудники Минздрава знают о вреде вакцин - новый фейк в Казнете

Фейк о непривитых сотрудниках Минздрава рассылают в Казнете, сообщает zakon.kz.

Автор отмечает, что сотрудники "знают про опасность и вред вакцин".



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Стоит отметить, что в сообщении не указана страна или город. Имени "сотрудницы министерства" и ее должности также нет.

В Министерстве здравоохранения уточнили, что массовых отказов от вакцинации против КВИ среди сотрудников ведомства не было.

Фактическая численность госслужащих ЦА МЗ - 205 человек. Из них медотвод имеет 21 человек, в том числе это переболевшие КВИ в срок не позднее трех месяцев. Таким образом, подлежат вакцинации 184 человека, из них вакцинированы двумя компонентами 178 человек и 6 человек получили первый компонент вакцины. Практически 100% сотрудников вакцинированы, - сообщили Stopfake.kz в пресс-службе министерства.

Из вышеперечисленного стоит отметить, что рассылка не имеет отношения к Казахстану и по всем признакам является фейковой.