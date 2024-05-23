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Айдарбек Сапаров не звонит и не пишет: в МСХ ответили на фейки

Айдарбек Сапаров не звонит и не пишет: в МСХ ответили на фейки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:19 Фото: primeminister.kz
Телефонные мошенники вспомнили про главу сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова. От его имени казахстанцы получают звонки и сообщения. В пресс-службе ведомства дали пояснения, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении за 23 мая 2024 года сказано, что злоумышленники пытаются вывести собеседников на разговор, чтобы заполучить деньги.

"В первую очередь действия злоумышленников направлены на руководителей сельскохозяйственных предприятий".Пресс-служба МСХ РК

В ведомстве также пояснили, что делать, если вам "написал" министр.

"Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим не отвечать на сообщения, не вступать в коммуникацию, не переходить по ссылкам и не предоставлять данные. Необходимо сообщать информацию о звонках и/или сообщениях в местное отделение полиции".Пресс-служба МСХ РК

22 мая 2024 года Министерство внутренних дел сделало заявление. В нем говорится, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками. Отмечается, что казахстанцам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию.

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