Клещи и хлеб с майонезом - коллектив интерната в Жамбылской области заявил о проблемах

Коллектив школы-интерната в поселке Гранитогорск в Жамбылской области обратился за помощью, сообщает zakon.kz.

Их обращение опубликовано на странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

По словам сотрудников, в интернате продаются вакантные места за 300 тыс. тенге.

Средства из госбюджета на ремонт крыши не дошли, еду дети недополучают (питаются по ночам хлебом и майонезом), уголь покупается лишь на бумаге, в здании завелись клещи, ремонт в этом году проводили сотрудники, а выделенные на это средства магическим образом исчезли, - сказано в заявлении.

В свою очередь, информацию прокомментировал акимат Меркенского района.

В ведомстве уточнили, что после публикации по поручению акима Руслана Нурсипатова была проведена проверка.

После дождя 10 октября с крыши здания в комнату №50 протекла вода. Дежурные сразу перевели воспитанников в другую комнату. На следующий же день кровля была отремонтирована и восстановлена. Сейчас внутри здания тепло и сухо, - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что интернат полностью обеспечен запасами угля.

На сегодняшний день имеется 320 тонн. В связи с тем, что данная школа находится в подчинении областного управления образования, жалоба дополнительно будет изучаться отделом по финансовым, кадровым и другим вопросам.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, заявитель не является работником интерната и не живет в данном населенном пункте.