Никто не уволен: аким Жамбылской области о случае издевательства над девочкой в интернате

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев 1 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал инцидент в школе-интернате имени Тлендиева, где мальчики толпой затащили девочку в туалет, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким напомнил, что, по данным Управления образования Жамбылской области, инцидент произошел в школе-интернате имени Тлендиева. Это учреждение предназначено для обучения детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"Полиция провела необходимые процессуальные действия. В связи с отсутствием состава преступления материал был прекращен. Установлено, что ситуация произошла между учащимися 1-2-х классов в процессе игры – это информация полиции. С детьми и их родителями мы провели разъяснительную работу. По факту случившегося к ответственным сотрудникам школы-интерната применены дисциплинарные меры. Никто не уволен. За несвоевременное уведомление компетентных органов директор учебного заведения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Вот здесь, конечно, нам нужно усиливать эту работу", – озвучил он.

По словам спикера, в Жамбылской области по случаям суицида и ранней беременности проводится системная работа. Одним из ключевых направлений, которое находится под особым контролем, стало ужесточение ответственности и недопущение сокрытия подобных фактов.

"Мы в нашей инструкции, где ведется рейтинг школ, наоборот, внесли пункт, в котором говорится, что если сам директор либо ответственное лицо в школе выявили этот факт и довели его до нас, до органов, в том числе правоохранительных, наоборот, рейтинг таких школ увеличивается. То есть с этой стороны системную проблему сняли. На всех совещаниях, в том числе на больших августовских совещаниях, мы проводим работу и предупреждаем учителей: пожалуйста, не скрывайте – вы себе только хуже делаете этим. Если есть факты, делитесь этими фактами. Если есть факты, давайте решать эту проблему вместе. Сокрытие приводит к еще более серьезным преступлениям", – заявил аким области.

Он отметил, что в этом году очень серьезно занялись инспекторами по делам несовершеннолетних.

"Существенно увеличиваем их оклады. Для этого по моему поручению в проект бюджета заложены необходимые средства. Мы усиливаем их материально-техническую базу: закупаем машины, повышаем их статус и требуем от них только одного: уважаемые коллеги-инспекторы, усильте свою работу, без формализма разбирайтесь в ситуации в каждой школе и предотвращайте подобные случаи", – рассказал Ербол Карашукеев.

Об инциденте с девочкой в школе-интернате имени Тлендиева стало известно 9 сентября 2025 года. Факт вскрылся через 5 месяцев благодаря видеозаписи в социальных сетях. На кадрах несколько мальчиков тащат девочку по полу в кабинку туалета. Когда туда заглянули другие дети, камера запечатлела, что девочка пытается надеть штаны, а вокруг нее стоят мальчики.