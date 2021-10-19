Как лучше проводить ревакцинацию, объяснила эксперт

Любая выбранная вакцина будет эффективна для ревакцинации, однако схема зависит от рекомендации самого производителя, сказала журналистам заведующая лабораторией Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Нурика Асанжанова, передает корреспондент zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, что на днях Минздрав опубликовал данные по ревакцинации, в которых говорится, что нужно менять вакцину, в то время, как в соседней России желающие ревакцинироваться также получают "Спутник V".

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Я еще не знакома с тем, что вы озвучили. Но, по моему мнению, любая вакцина, которую выберет человек для ревакцинации, будет эффективна. Просто ревакцинацию будет лучше делать по той схеме, которую рекомендует производитель. Если производитель говорит о двух дозах, то две вакцины. Если QazVac, то при желании ревакцинироваться этой же вакциной будете делать две. Если другая вакцина, то в зависимости от рекомендации от самого производителя. Например, "Спутник Лайт" рекомендован в виде одной вакцины, — объяснила Нурика Асанжанова, отвечая на вопрос СМИ.

Она добавила, что возможность продлить срок действия QazVac, чтобы вопрос о ревакцинации не стоял, маловероятен.

Скорее всего, будет так же, как с гриппом, - ежегодно. Потому что вирус очень изменчив. Поэтому нужно будет усиливать иммунный ответ, - уточнила завлабораторией НИИ.

Нурика Асанжанова напомнила, что на сегодняшний день на площадке НИИ проходит вторую фазу клинических исследований вторая казахстанская вакцина от коронавируса.

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Это белковая вакцина QazVacP. Также разрабатываются "живая" и две векторные вакцины. У них разные технологии и применение, возможно, будет другим. Мы не знаем, какая будет эффективность. Может схема вакцинации будет другая, возможно, потребует одну, а другая три дозы вакцины. Все зависит от результатов, которые мы получим на лабораторных животных, - уточнила одна из разработчиков.

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Завлабораторией НИИ объяснила, что на данном этапе сложно ответить, какая из них сможет применяться для вакцинации детей или взрослых граждан.

Сейчас преждевременно отвечать на этот вопрос. Только после того, как определим безопасность, схему вакцинации, только потом можно будет говорить результаты. Чтобы производить вакцину для детей, нужно вносить некоторые изменения в содержание вакцины. Как и в любые лекарственные средства. Для взрослых концентрация лекарства в содержании будет выше, для детей — ниже. Как минимум вдвое будет ниже. Также все зависит от возрастной категории детей. Такие исследования возможны в будущем, — объяснила Асанжанова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан