Дождь, сильный ветер и пыльная буря ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, сообщает zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", 20 октября в Западно-Казахстанской области на западе ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.
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Днем на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с с пыльной бурей.
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На большей части Мангистауской области ожидается дождь. Ветер северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.
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Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
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В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный на юго-западе области, порывы 15-20 м/с.
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