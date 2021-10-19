Дождь, сильный ветер и пыльная буря ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 20 октября в Западно-Казахстанской области на западе ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Читайте также: Какой будет зима в Казахстане

Днем на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с с пыльной бурей.

Читайте также: Снег, гололед, туман и потепление - погода на ноябрь в Казахстане

На большей части Мангистауской области ожидается дождь. Ветер северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Читайте также: Какая погода ждет казахстанцев 20 октября

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Читайте также: Снег ожидается в трех городах Казахстана

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный на юго-западе области, порывы 15-20 м/с.