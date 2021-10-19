Когда брат по вере становится ближе и понятнее брата по крови – экспертное мнение

Благодаря чему в Казахстане удалось сохранить независимость и территориальную целостность - об этом в комментариях порталу zakon.kz рассуждает религиовед, старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, эксперт информационно-разъяснительной группы города Алматы Елнар Берикбаев.

- Главное достижение Казахстана за годы независимости - мир и согласие в стране, где проживают представители 130 этносов и 18 конфессий. Именно благодаря духовному согласию нам удалось сохранить независимость и территориальную целостность, - говорит эксперт. - В этом заслуга каждого казахстанца, уважающего представителей других национальностей, религий и убеждений.

Также он заметил, что в недопущении институционализации терроризма в Казахстане есть прямая заслуга наших правоохранительных органов и спецслужб.

"На территории республики нет ни одного участка, контролируемого или удерживаемого террористами. Большая часть терактов в Казахстане была совершена террористами-одиночками, формально не входящими в состав ячейки террористической организации и самостоятельно совершающими террористический акт", - подчеркнул Елнар Берикбаев.

Экстремистскую и террористическую идеологии не искоренить одними лишь репрессивными методами. Необходимо приобщать молодежь к ценностям толерантности и добрососедства, повышая правовую и религиозную грамотность населения.

В Алматы в этих целях работает информационно-разъяснительная группа. Лекции и беседы, проводимые ведущими экспертами в области религии и права, направлены на продвижение принципов светскости, укрепление межконфессионального согласия, а также профилактику религиозного экстремизма.

- Если на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Казахстан состоялся как суверенное государство, то в отношении независимости национального самосознания нам предстоит еще большая работа, - комментирует член информационно-разъяснительной группы.

Религия обладает колоссальным интегрирующим потенциалом. Особенно это относится к мировым (наднациональным) религиям, объединяющим людей одной веры независимо от их национальности или языка. Но есть и обратная сторона - религия едва ли не самый эффективный инструмент размытия самоидентификации человека.

Говоря об этом, эксперт заметил, что многие верующие ставят на первое место конфессиональную идентификацию, а не этническую или гражданскую.

- Получается, что брат по вере становится ближе и понятнее брата по крови, - отметил он. - Яркий пример тому - выезд наших граждан в Сирию и другие зоны боевых действий. Люди смогли в одночасье бросить работу, родственников, друзей, привычный уклад жизни, продать все и уехать в страну, в которой никогда до этого не были, и на территории которой идет война.

От религиозного экстремизма есть только один верный и надежный щит - это казахстанская идентичность. Мы должны быть готовы ко всем вызовам и угрозам.

Несмотря на отсутствие общей границы с Афганистаном, приход к власти движения "Талибан" опасен международным терроризмом, контрабандой наркотиков, транснациональной преступностью. Захват власти талибами может послужить вдохновляющим примером для других террористических организаций. Мы должны быть уверены в том, что при попытках вооруженного проникновения террористов в Казахстан наши военные не повернутся против нас, отметил далее эксперт и напомнил, что афганские правительственные силы, превосходившие численностью противника, практически сдали страну без боя.

- Создавая все условия для реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания, мы должны развивать и укреплять казахстанскую идентичность, - считает Елнар Берикбаев. - Для защиты государства важно, чтобы в обществе было ясное понимание основополагающих ценностей независимости и светскости.

Мы обрели суверенитет благодаря великой борьбе нашего народа. Надо помнить и гордиться подвигом наших предков хотя бы потому, что память - это дань уважения. Необходимо приобщать молодежь к культурным и историческим ценностям, важно уделять внимание популяризации исторических знаний.

Казахстанская идентичность на принципе гражданства - это возможность найти свое место в поликонфессиональном и межнациональном пространстве, резюмировал эксперт.