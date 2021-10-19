Каким детям грозит тяжелое развитие коронавируса

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Михаил Каган заявил о том, что дети с хроническими заболеваниями при заражении коронавирусом переносят его в крайне тяжелой форме, сообщает zakon.kz.

Важно помнить, что дети с хроническими заболеваниями, особенно такими, как бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, врожденные нарушения иммунитета, дети с трансплантированными органами, находятся в группе риска. Они, как правило, болеют тяжелее и у них чаще развиваются осложнения, - приводит gazeta.ru слова Кагана.

Кроме того, под угрозой и дети, которые имеют аутоиммунные заболевания либо родились раньше срока, рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ольга Горячева.

Чаще в реанимацию попадают дети с уже ослабленным иммунитетом, на иммуносупрессивных препаратах либо с аутоиммунными заболеваниями, патологией органов дыхания, недоношенные, - заключила медик.