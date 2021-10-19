Еще год пандемии - и резервы Нацфонда Казахстана иссякнут - экономист

Предприниматели массово распродают имущество и за бесценок отдают свой бизнес, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Самый главный вопрос - бесконечный стресс. Мало того, что мы не получаем прибыль, мы выполняем функции всех. Порядка 3% у нас уходит на СИЗы. Получается, ко мне зайдет кто-то без маски, и я должна буду заплатить 680 тыс. тенге. Это несправедливо. Все взрослые люди. Почему я должна рисковать своими продавцами, которые, когда делают замечания, в них летят бутылки, - рассказала предприниматель Марина Бошель.

И такие трудности испытывает каждый третий предприниматель. Некоторым пришлось отправить бизнес на простой. Естественно, о возмещении ущерба не идет и речи. Кроме того, из-за карантинных ограничений растет безработица. Тысячи сотрудников по найму остались без работы и средств к существованию. Если так пойдет и дальше, экономика страны просто рухнет, считают эксперты.

Если еще год-два будет так продолжаться, то резервы Нацфонда быстро иссякнут. Разрешают послабления, разрешают предпринимателям возобновить деятельность. Это необходимо и правильно. Каждое третье предприятие МСБ простаивает. Это неспроста. И этот рост появился в период жестких ограничений, - считает экономист Арман Байганов.

Предприниматели коллективно написали письмо президенту. Просят пересмотреть постановления главного санврача, а самого Ерлана Киясова требуют отправить в отставку.