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Финансы

Итоги 2024 года: доля МСБ в экономике Казахстана выросла на 1,8%

Малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:21 Фото: Zakon.kz
На 1 декабря доля МСБ в экономике страны составила 38,2%. На 1 декабря 2024 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 1,5%, превысив 2 млн предприятий, сообщает Zakon.kz.

Как следует из отчета правительства РК, на конец текущего года в секторе среднего и малого предпринимательства занято свыше 4,2 млн казахстанцев. При этом объем выпуска продукции субъектами МСБ увеличился на 19,1% и составил 34,2 трлн тенге.

В 2024 году МСБ получил компенсацию затрат на сумму 6,3 млрд тенге. Особое внимание уделяется диверсификации отраслей. Лидерами по количеству одобренных заявок стали Алматы, Костанайская, Алматинская и Карагандинская области.

Около 500 компаний получили различные меры поддержки, такие как участие в программе экспортной акселерации, вывод на платформу Alibaba, участие в выставках и торгово-экономических миссиях, возмещение затрат и так далее. Из них более 90% являются субъектами МСБ и представляют пищевую отрасль страны.

Всего в уходящем году было просубсидировано 14,5 тыс. проектов на общую сумму кредитов 840,5 млрд тенге, сумма выплаченных субсидий составила 226,2 млрд тенге. Предоставлены гарантии по 7,3 тыс. проектам на сумму кредитов 241,2 млрд тенге.

Интересна динамика роста МСБ за последние 10 лет. Если в 2014 году в Казахстане было 351 358 действующих малых и средних предприятий, то сегодня их точное количество составило 2 269 158 единиц, из которых 2 071 305 активно работают.

Наибольшее количество субъектов МСБ сосредоточено в Алматы (18,4%) и Астане (12,2%), Туркестанской (9,2%) и Алматинской (8,6%) областях.

35,7% малых и средних предприятий заняты в оптовой и розничной торговле, 14,2% трудятся в сфере услуг, 13,7% заняты аграрным производством.

Ранее мы рассказали, что хозяйственники Казахстана в 2024 году отметили рост спроса на их продукцию и увеличение средней рентабельности продаж.

Андрей Валентинов
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