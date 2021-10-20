Туман это или газ: жители Усть-Каменогорска подозревают, что непогода скрывает выбросы

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Густой туман накрыл Восточный Казахстан и еще шесть регионов страны. Жители Усть-Каменогорска жалуются на удушающий запах и горький привкус во рту, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

По мнению людей, такой погодой воспользовались предприятия города, которые дымят с удвоенной силой.

- Туман это или газ - непонятно. Но чувствуется - глаза слезятся у ребенка, появился кашель по вечерам, дети это в первую очередь чувствуют. - Форточку закрывать приходится, потому что хлором пахнет, карбидом, ужасно першит в горле. - Дети начинают кашлять, насморк начинается. Это отражается на здоровье детей. Мы уже привыкшие, а дети часто болеют.

Экологи подтвердили, что в эти дни качество воздуха в городе действительно ухудшилось.

Во-первых, все отходящие газы скапливаются в приземном слое атмосферы. Это и предприятия, и автотранспорт, и частный сектор - все, что дымит, остается в приземном слое. Естественно, повышается концентрация вредных веществ. Плюс к тому химические вещества смешиваются в воздухе и вступают в реакцию с влагой, то есть еще тяжелее становится воздух. Плюс мы не знаем даже, какие вещества образуются от смеси таких газов, - заявила специалист Центра экологической безопасности области Елена Полянцева.

Экологи посоветовали в туманную погоду не выходить из дома без лишней необходимости, а тем, кто вынужден выйти, - носить маски.

Ранее сообщалось, что на протяжении нескольких дней в ВКО наблюдается туман, который не рассеивается даже днем.