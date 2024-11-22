Аномальный выброс ядовитого газа зафиксировали в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
В областном центре Восточно-Казахстанской области специалисты выявили превышение предельно допустимой разовой концентрации хлороводорода в девять раз, сообщает Zakon.kz.
По данным первого канала "Евразия", специалисты "Казгидромета" также обнаружили в воздухе избыток загрязняющих веществ.
Со слов жителей города, они остро нуждаются в чистом воздухе. А специалисты убеждены, что помимо промышленных предприятий на качество воздуха влияет:
- отопление в частном секторе;
- транспорт;
- малые предприятия.
Сейчас специалисты выясняют, какое из крупных предприятий допустило выброс хлороводорода, превышающий норму в девять раз.
На экопостах Алматы выявили более 25 тыс. нарушений экологических норм.
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