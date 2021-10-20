Новые правила пересечения границы установили в Казахстане

В Казахстане приняты послабления при пересечении государственной границы. Об этом сообщили в Погранслужбе КНБ, передает zakon.kz.
Как отмечается, решение о смягчении порядка пересечения сухопутной госграницы было принято 13 октября межведомственной комиссией.
Теперь казахстанцы, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки), при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом/супругой и несовершеннолетними детьми.
Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки), при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом/супругой и несовершеннолетними детьми.
Кроме того, для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана.
Так, помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Двоюродные братья и сестры под эти условия не подпадают.
Иностранцам также разрешается пересекать границу совместно со своим супругом и несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.
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Дополнительную информацию о пересечении казахстанской границы в период карантинных мер можно получить по телефону 8 7172 719 111, а также отправив сообщение в Instagram Погранслужбы shekaraknbkz.
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