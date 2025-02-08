Граждан Афганистана задержали за попытку пересечения казахстанской границы
Сотрудники полиции совместно с работниками пограничной службы ДКНБ в поселке Маржанбулак задержали четырех граждан Республики Афганистан. Они следовали транзитом для дальнейшего незаконного пересечения границы Казахстана.
Фото: polisia.kz
Иностранцы прибыли в Актюбинскую область в начале месяца из Алматы и находились в съемной квартире. Двое из задержанных по постановлению специализированного суда по административным нарушениям города Актобе должны были покинуть пределы страны еще раньше.
Один из прибывших приехал на форум и незаконно находился в стране, а четвертый получал образование в одном из вузов Алматы. Материалы дела собраны и направлены в суд для принятия решения. Иностранцы помещены в приемник-распределитель.
Ранее в Алматы раскрыли мошенническую схему, связанную с недвижимостью. Об этом 7 февраля рассказали в департаменте полиции южной столицы.