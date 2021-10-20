Продовольственная инфляция ускорилась в Казахстане до 11,5%. Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

Со второго полугодия 2021 года инфляция в Казахстане повысилась в результате быстрого восстановления потребительской активности, продолжающегося фискального стимулирования экономики и дисбалансов на отдельных товарных рынках, - сказал Досаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента при обсуждении законопроекта РК "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы".

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По его словам, главным проинфляционным фактором стал рост цен на продовольствие, который вносит более половины вклада в общую инфляцию.

Продовольственная инфляция ускорилась до 11,5% в сентябре этого года под влиянием как временных, так и более устойчивых факторов, - добавил он.

Как уточнил Досаев, в июле-августе зафиксирован нехарактерный для летних месяцев и рекордный за последние годы рост цен на овощи длительного хранения (картофель, морковь, свекла). Устойчивым фактором ускорения инфляции остается рост цен на мясо на 10,3%, растительное масло - на 63,1% и сахар - 32,1%, что сопоставимо по уровню роста с мировыми трендами.

Согласно данным ФАО, за год мировые цены на мясо выросли в среднем на 26,3%, на растительное масло - на 61,2%, на сахар - на 53,5%, - констатировал глава Нацбанка.

В то же время непродовольственная инфляция в Казахстане ускорилась до 7,5% в первую очередь в результате роста цен на ГСМ - на 13,5% и товары длительного пользования: это одежда - 6,3%, обувь - 6,7%, мебель - 7,5%, бытовые приборы - 8,3%, автомобили - 10,6% на фоне восстановления потребительской активности.

Инфляция платных услуг ускорилась до 6,8% в основном за счет роста цен на электроэнергию (8,3%), аренду жилья (18,6%) и транспортные услуги (воздушный транспорт - 8,7%, перевозка грузов - 15,5%).

Для стабилизации инфляции глава государства в своем Послании в сентябре этого года поручил правительству совместно с Нацбанком уделить особое внимание немонетарным факторам. Во исполнение его поручения решением правительства утвержден комплекс мер антиинфляционного реагирования, реализация которого началась в сентябре, - отметил Досаев.

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Также он обратил внимание на ситуацию в регионах. По его данным, в сентябре годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов, в шести областях она превышает 9%. По мнению главы Нацбанка, стабилизация цен на региональных рынках и недопущение дефицита товаров являются ключевыми факторами для обуздания инфляции в текущем году. В рамках проведения дезинфляционной денежно-кредитной политики в ответ на возрастающий спрос в экономике Нацбанк дважды повысил базовую ставку - в июле и сентябре - с 9% до 9,5%. Проинфляционное давление со стороны спроса подтверждается ростом импорта потребительских товаров на 24% за восемь месяцев 2021 года.

В этих условиях Нацбанк продолжит политику, направленную на обеспечение стабильности цен. Считаю, что эффективная реализация правительством и акиматами комплекса мер антиинфляционного реагирования позволит сдержать инфляцию в текущем году и войти в целевой коридор 4-6% в 2022 году согласно поручению главы государства. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-2026 годы последуют дальнейшее снижение и стабилизация инфляции на уровне 4-5% в 2023-2024 годах и 3-4% в 2025-2026 годах, - заключил глава Нацбанка.

Оксана Скибан, Нур-Султан