За чей счет будут проводить ревакцинацию в Казахстане

В ноябре в Казахстане планируют начать ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, за счет каких средств будет проводиться повторная вакцинация казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос на пленарном заседании Мажилиса подняла депутат Джамиля Нурманбетова. Она напомнила, что в целях формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек. Однако средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены.

Отвечая на вопрос, вице-премьер Ералы Тугжанов сообщил, что средства будут выделены "из резерва правительства".

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию. Через шесть месяцев для инактивированной вакцины, и через девять месяцев будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года, - пояснил заместитель премьер-министра.

По его словам, остальных граждан будут вакцинировать поэтапно. В 2022 году планируется привить около 2 млн человек. А в 2023-2024 годах будут смотреть на эпидситуацию.

Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией, - заключил Тугжанов.

Как будет проходить ревакцинация, можно прочитать здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан