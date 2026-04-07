За чей счет будут строить ТЭЦ в Казахстане

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах правительства 7 апреля 2026 года прокомментировал вопрос о финансировании строительства ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, окончательно ли в Минэнерго отказались от российского финансирования в вопросе строительства трех новых ТЭЦ в Казахстане.

"Да. По трем ТЭЦ строительство поручено АО "Самрук-Энерго", заключены EPC-контракты – там нет российских подрядчиков. Будут строить казахстанские подрядчики. Стоимость Кокшетауской ТЭЦ – примерно 350 млрд тенге, а двух ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске – около 400 (млрд тенге. – Прим. ред.), потому они больше по мощности", – ответил Сунгат Есимханов.

Реконструкция 11 действующих энергоисточников мощностью 2,5 ГВт, по его словам, будет вестись не за счет бюджета, а путем привлечения заемных средств.

