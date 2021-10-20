Модифицированную QazVac испытают на 200 казахстанцах

Разработчики модифицированной вакцины от коронавирусной инфекции QazVac - QazCoVac-P - заявили о второй фазе клинических исследований. К первой стадии ученые приступали в июне, передает zakon.kz.

Как пишет КТК, новый препарат от коронавируса - QazCoVac-P - был создан также на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.

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(Во второй фазе клинических исследований. - Прим. ред.) примут участие 200 человек, с помощью которых изучат иммуногенность и безопасность QazCoVac-P. Планируется, что эта вакцина будет переноситься легче, - говорится в сообщении телеканала.

По словам специалистов НИИ проблем биологической безопасности, в стадии разработки еще два векторных препарата, а модифицированная версия QazVac на основе "дельта-штамма" практически готова. К ее выпуску приступят после того, как докажут безопасность при определенном сроке хранения.

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Любая вакцина, которую человек выберет, тем более у нас есть выбор, для ревакцинации, она будет эффективна. Если производитель говорит, что две дозы должны быть, чтобы у вас хороший титр иммунного ответа был, то, значит, вы делаете две вакцины. Опять же, если QazVac захотите, опять же, две. заведующая лабораторией Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Нурика Асанжанова

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