Токаев прибыл в Карагандинскую область

Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.

В Жезказгане глава государства даст официальный старт работе Жайремской полиметаллической обогатительной фабрики, а также ознакомится с планами компании “Казахмыс” по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона, - уточнил Берик Уали.

Кроме того, президент планирует посетить специализированную школу-интернат для одаренных детей “Өркен” и историко-культурный комплекс “Жошы хан” в Улытауском районе.