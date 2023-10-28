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Токаев прибыл в Карагандинскую область

Токаев прибыл в Карагандинскую область Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Об этом рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Официальное сообщение 28 октября 2023 года разместили в Telegram-канале Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", – говорится в сообщении.

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