Чемпион НБА-2020 проиграл в матче открытия сезона

За океаном стартовал регулярный сезон лучшей баскетбольной лиги мира - НБА, сообщает zakon.kz.

На арене "Стэйплс-центр" состоялся матч, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Поединок завершился победой гостей со счетом 121:114.

Самым полезным игроком встречи стал 36-летний нападающий "Лейкерс" Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 11 подборов и 5 передач. Еще одной двузначной результативностью в составе хозяев отличился Энтони Дэвис – 33 очка, 11 подборов и 2 передачи. Но эти ценные баллы не спасли одну из богатых команд мира от поражения.

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Весомый вклад в успех "Голден Стэйт" внесли защитник Джордан Пул (20 очков, 2 подбора и 3 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, отличившийся трип-даблом (21 очко, 10 подборов и 10 передач).

В другом матче игрового дня действующий чемпион НБА - "Милоуки Бакс" - обыграл на своем паркете одного из фаворитов Восточной конференции "Бруклин" - 127:104.

Куандык Шынасилов