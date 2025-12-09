"Кайрат" минимально проиграл "Олимпиакосу" в матче Лиги чемпионов УЕФА

9 декабря на "Астана Арене" прошел поединок шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинской "Кайрат" встречался с греческим "Олимпиакосом" и уступил со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Матч соседей по турнирной таблице был очень важен для обеих команд, они до шестого тура не одержали еще ни одной победы. И оба коллектива хотели порадовать своих болельщиков долгожданным успехом.

Первая половина данного поединка завершилась нулевой ничьей, но инициативой полностью владели футболисты "Олимпиакоса", которые могли открыть счет не единожды.

Но во всех ситуациях "Кайрату" помогал офсайд или голкипер Темирлан Анарбеков, который дважды спас родную команду от неминуемого гола. Что касаемо хозяев поля, то казахстанцы не то что ни разу не побеспокоили вратаря греков, но и не сделали ни одного удара в створ ворот гостей за первые 45 минут.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Начало второго тайма стало немного обнадеживающим для подопечных Рафаэля Уразбахтина после появления на поля новых игроков в лице Валерия Громыко и Жоржиньо.

Свежие силы сразу сказались на игре "Кайрата", который начал создавать первые опасные моменты у ворот "Олимпиакоса".

Два шанса забить голы в эти минуты имел бразильский форвард алматинской дружины Эдмилсон, но в данных игровых ситуациях подвело его мастерство.

Увлекшись атаками, хозяева немного упустили нити игры, чем сразу воспользовался соперник, а именно нападающий Желсон Мартинш, который нашел ошибку Анарбекова и забил гол в его ворота.

Фото: Instagram/f.c.kairat

После этого "Олимпиакос" мог довести результат до разгрома, но казахстанский клуб спасала штанга и все тот же Темирлан Анарбеков.

В итоге 1:0 и греки добиваются первого успеха в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, а "Кайрат" терпит пятое поражение в этом турнире.

Стоит отметить, что сегодня Темирлан Анарбеков впервые надел капитанскую повязку на матч с "Олимпиакосом".