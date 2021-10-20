Дело об убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд

Дело об изнасиловании и убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд. Об этом сообщили в городском суде Алматы, передает zakon.kz.

В СМУС города Алматы поступило уголовное дело по обвинению Т. в совершении изнасилования, а также убийства с особой жестокостью. Данное дело будет проходить в закрытом режиме, поскольку касается половой неприкосновенности, - говорится в сообщении.

На предварительном слушании будет решен вопрос рассмотрения дела либо с участием присяжных заседателей либо судьей единолично.

19 марта в Алматы пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта ее нашли убитой. Полиция начала расследование по статье "Убийство", по делу был задержан житель Туркестанской области 1993 года рождения.

Оказалось, что тело Аяжан Едиловой нашли в расчлененном состоянии. Останки подозреваемый успел вывезти из дома и выкинуть в мусорные баки.

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