Токаев обратился к школьникам

Касым-Жомарт Токаев посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей "Өркен" в Жезказгане, сообщает zakon.kz.

По его словам, наука и образование очень важны.

Как говорится, сильный победит одного, ученый - тысячу. Знание - это самый мощный и эффективный инструмент в стремительно меняющемся современном мире. Если ты достаточно образован, то обязательно преодолеешь все трудности. Поэтому будьте достойными гражданами нашего государства. Будущее нашей страны в ваших руках, - подчеркнул президент.

Кроме того, Токаев отметил важность изучения истории казахского народа и родного края.

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Также главе государства доложили об исполнении его поручений по обеспечению качественного образования в Карагандинской области.

В 499 школах региона обучаются порядка 206 тысяч учащихся, из них 21 318 первоклассников. Для решения проблемы дефицита учебных мест на 2022-2025 годы запланировано строительство шестнадцати школ, в том числе трех - за счет государственно-частного партнерства, а также одной частной школы, - отмечено в сообщении Акорды.

Как отмечено в публикации, Токаев был проинформирован о ходе модернизации сельских школ.

В этом году в регионе отремонтировано 166 школ, до 2025 года планируется модернизировать еще 299.