В Алматы масштабирован опыт "сервисной модели" работы полиции

Ержан Бабакумаров провел совещание по масштабированию в Алматы опыта "сервисной полиции", сообщает zakon.kz.

Алатауский район Алматы определен пилотной территорией в рамках масштабирования опыта "сервисной полиции".

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева заместитель акима города Ержан Бабакумаров провел рабочее совещание по вопросу внедрения сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности мегаполиса в рамках реализации задач, обозначенных в Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны".

Сервисная модель взаимоотношений органов внутренних дел с гражданами, в которой ключевым элементом должна стать "полиция шаговой доступности", нацелена на совместное решение проблем в сфере правопорядка. Главная цель - превенция преступности на улицах и других общественных местах.

В целях повышения эффективности работы по профилактике правонарушений ранее сервисная модель полиции в пилотном режиме была запущена в микрорайоне "Ужет" Алатауского района и ЖК "Керемет" в Бостандыкском районе. Так, с учетом анализа с целью пресечения правонарушений на указанной территории были приняты меры по усилению работы, в т.ч. установлен дополнительный модульный пост полиции, увеличено патрулирование пешего наряда полиции.

Вместе с тем в Алматы в рамках принципа "Полиция в шаговой доступности" увеличен штат участковых инспекторов полиции города на 113 единиц. Приобретено 9 дополнительных участковых пунктов полиции, закуплена 441 единица видеорегистраторов и 432 планшета, выделены средства на приобретение 55 единиц транспортных средств для патрульных нарядов в парковых зонах, местах массового отдыха граждан.

Ержан Бабакумаров сообщил, что согласно промежуточным результатам реализации пилотного проекта принято решение масштабировать опыт сервисной полиции с уровня микрорайона до Алатауского района в целом. На сегодня в районе проживают более 300 тыс. человек.

Так, вся территория Алатауского района определена пилотной зоной внедрения сервисного подхода. В этой связи даны поручения по созданию территориальной межведомственной группы по внедрению сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности при аппарате акима района, проведению соответствующей работы организационного и институционального характеров. В частности, проектным офисом совместно с жителями района будет проведен анализ и опрос населения по всему району, сканирование причин и условий, способствующих правонарушениям. Результатом данной работы станет картирование пилотной территории и принятие решений о корректировке работы участковых, расширении системы патрулирования, установлении дополнительных камер видеонаблюдения, освещения и т. д. Отдельно будет проведена работа по содействию продуктивной занятости жителей района и оказанию иной помощи для недопущения ухудшения жизненных условий.

В целом масштабирование сервисной модели полиции позволит повысить эффективность работы в сфере профилактики правонарушений и укреплении общественной безопасности.