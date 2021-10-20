Матерился, толкнул пассажирку, сломал ребенку игрушку: в Алматы накажут водителя автобуса

В ТОО "Алматыэлектротранс" пообещали наказать водителя автобуса за неадекватное поведение, информирует zakon.kz.

В посте, опубликованном в группе "Дежурный по городу Алматы" в Facebook, сообщается, что вечером 18 октября водитель автобуса №63а с госномером 158 LM02, требуя оплатить проезд, кидался на женщину с ребенком на руках, толкнул ее, кричал, сломал ребенку игрушку. Также в жалобе отмечается, что водитель матерился, говорил по телефону за рулем, требовал от каждого показывать билет и провоцировал людей.

В пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс" пообещали, что в отношении водителя будут приняты меры.