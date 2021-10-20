Ушел, пока спали родители – в Алматы нашелся восьмилетний мальчик

В Алматы почти сутки искали восьмилетнего мальчика. Информация о пропаже Клима Пурыгина появилась в соцсетях, сообщает zakon.kz.
В группе "Защитим Алма-Ату/Алматы" на Facebook говорится, что мальчик ушел из дома этой ночью, пока родители спали. Указан район улиц Макатаева-Желтоксан.
Пропавшему 8 лет (по другим источникам - 9). Был одет в черные спортивные брюки и серую кофту с изображением медведя. Куртка темно-зеленая с камуфляжным рисунком. При себе рюкзак.
Объявление о пропаже разместили и в Instagram-аккаунте Lider.kz. Адрес - улица Наурызбай батыра, 26/1.
В полиции подтвердили, что ведутся поиски.
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Около 20:30 20 октября стало известно, что мальчик нашелся.
Ребенок обнаружен, жив здоров, сотрудниками передается родителям. Причину ухода пояснил желанием погулять. С несовершеннолетним и его законными представителями будет проведена профилактическая беседа. пресс-служба ДП города Алматы
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