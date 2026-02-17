#Референдум-2026
Происшествия

Заблудившегося восьмилетнего мальчика вернули родителям в Туркестанской области

заблудившегося мальчика вернули домой, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 23:01 Фото: polisia.kz
В Туркестанской области школьник перепутал автобус и потерялся по дороге домой. Восьмилетний мальчик сел не на свой маршрут и не вернулся вовремя. Родители обратились в полицию через пульт "102", после чего начали оперативные поиски, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, вечером участковые инспекторы Сауранского района во время обхода нашли ребенка около 20:00 возле моста рядом с селом Теке Ушкайыкского сельского округа. Мальчика вернули родителям.

Семья поблагодарила полицейских за оперативность и помощь.

Ранее сообщалось, что в Астане более 400 полицейских в течение нескольких часов искали мальчика, пропавшего со двора по проспекту Аль-Фараби. В итоге ребенка благополучно нашли и передали родителям.

Елена Беляева
Елена Беляева
