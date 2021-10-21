В Алматы на территории промышленных объектов выявили крупные свалки

Две крупные свалки на территории промышленных объектов выявлены в Алматы, сообщает zakon.kz.

Один из них расположен в Жетысуском районе города, пишет официальный сайт МВД РК.

Сотрудниками природоохранной полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлена большая свалка строительного и бытового мусора на территории одного из ТОО.

По данному факту в отношении директора организации приняты меры административного воздействия по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 505 КРКобАП – нарушение правил благоустройства. Вместе с тем, с руководства ТОО получено гарантийное письмо на предмет незамедлительного устранения выявленных нарушений, – рассказал и.о. начальника Управления полиции Жетысуского района Асхат Даулетьяров.

Аналогичное стихийное складирование мусора выявлено стражами порядка и на территории Ауэзовского района Алматы.

Сотрудниками нашего подразделения и отдела экологии акимата выявлен факт нарушения правил благоустройства территории в гаражном кооперативе, расположенном в микрорайоне "Аксай". К административной ответственности привлечен его председатель. Сумма штрафа составила 30 МРП, – информировал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.