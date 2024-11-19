Крупный пожар произошел на территории популярного рынка в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
В одном из рынков Жетысуского района Алматы вспыхнули четыре двухъярусных пластиковых бутика, сообщает Zakon.kz.
Прибыв к месту вызова, спасатели одновременно подали пять стволов для тушения.
"Установив автоцистерны на ближайшие пожарные гидранты, организовали бесперебойную подачу воды. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова на площади 150 кв. м".Пресс-служба МЧС РК
По информации министерства, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что женщина пострадала во время пожара в Шымкенте.
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