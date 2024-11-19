Крупный пожар произошел на территории популярного рынка в Алматы

В одном из рынков Жетысуского района Алматы вспыхнули четыре двухъярусных пластиковых бутика, сообщает Zakon.kz.

Прибыв к месту вызова, спасатели одновременно подали пять стволов для тушения.

"Установив автоцистерны на ближайшие пожарные гидранты, организовали бесперебойную подачу воды. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова на площади 150 кв. м". Пресс-служба МЧС РК

По информации министерства, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала во время пожара в Шымкенте.