Замакима Семея наказали за то, что учителя подметали улицы 

К административной ответственности привлечены должностные лица, отправившие педагогов подметать улицы в Семее, передает zakon.kz.

Речь идет о заместителе акима Семея Дмитрие Гарикове. Кроме того, направлено письмо о применении в отношении заместителя акима и дисциплинарных мер. Руководитель отдела образования Семея Наталья Фесенко получила дисциплинарное наказание в виде выговора. При этом она также привлечена к административной ответственности. К административной ответственности привлечены и директор СШ №9 Наталья Тегай и и.о. директора СШ №43 Искрина А.В. - сообщили в пресс-службе МОН РК.

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16 октября в социальных сетях появились публикации о том, что в школе №43 Семея учителей сняли с уроков и отправили на субботник подметать улицы.

Привлечение педагогов к несвойственным функциям, причем в ущерб учебному процессу, является нарушением Закона "О статусе педагога".

Сотрудниками Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, а также Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО было проведено рассмотрение административного дела.

Во время проверки выяснилось, что, помимо педагогов школы №43, на субботник отправили и учителей школы №9. В ходе рассмотрения административного дела установлено, что педагогов привлекли к работам по благоустройству города на основании письма заместителя акима города Семея Дмитрия Гарикова. В письме было дано поручение обеспечить выход педагогов на субботник в 9:00. Также имелось приложение, подписанное тем же заместителем акима, в котором за каждой школой был закреплен определенный участок для проведения работ по уборке территорий. Контроль за исполнением поручения возлагался на одно из подразделений акимата, - сообщили в ведомстве.

Министерством образования и науки направлено письмо акиматам всех областей и городов республиканского значения с разъяснением о недопустимости таких действий по эксплуатации педагогов и привлечению их к несвойственным функциям.

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