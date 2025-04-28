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Происшествия

Учитель щупал школьниц на уроках

Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 13:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В одной из школ Семея сняли на видео, как учитель во время урока щупает ученицу, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях 28 апреля 2025 года.

"Учитель систематически щупал, даже, я бы сказала, ощупывал девочек на уроках вот таким образом. За щечку, за ушко, за шею, таким привычным жестом. Девочке на видео это крайне неприятно, она не знает, как реагировать, она не может за себя постоять, и остальные дети наблюдают за этим в страхе, что к ним он тоже так будет домогаться. Девочки жутко стеснялись и не знали, как защитить свои личные границы. Однажды его приставания попали на камеру, это выложили в школьный чат, и поднялся скандал и шум. Говорят, директор ему просто сказал забрать документы, и он ушел из школы. Сейчас нам скинули это видео дети и пишут, что он работает в другой школе", – сказано в описании к видео.

Отмечается, что это происходило в той же школе, где учителем НВП была изнасилована 13-летняя школьница. Ему дали пожизненный срок.

На видео отреагировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения.

"Указанное видео было снято в 2023 году. В настоящее время учащаяся продолжает обучение в 9-м классе общеобразовательной школы. Комитет по охране прав детей незамедлительно провел проверку. Педагог, допустивший недопустимое поведение в отношении ребенка, в настоящее время не работает в сфере образования. Комитет также обратился в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям педагога", – прокомментировали в ведомстве.

24 апреля стало известно о том, что в Алматы вынесли приговор мужчине, который устроил интим по телефону с 12-летней девочкой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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