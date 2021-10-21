Новый вид "дельта-штамма" выявили в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что выявлены единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2 на территории России, передает zakon.kz.

В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница, – цитирует слова Хафизова РИА Новости.

Эпидемиолог уточнил, что AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое может иметь преимущества перед исходной и остальными версиями вируса.

Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, этот вопрос исследуют, – уточнил ученый.

Вероятность широкого распространения AY.4.2 в мире достаточно высока.

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Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах, – добавил он.

Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность "дельта-штамма" может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости, подчеркнув, что помочь в борьбе сможет только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.

При этом специалист заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2.

Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания, – пояснил эпидемиолог.

Ранее стало известно, что распространение новой вариации коронавируса – AY.4.2 – началось в Великобритании.