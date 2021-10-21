119 млрд тенге выделят на новый проект по формированию национального духа

На направления национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" из республиканского бюджета выделят 119 млрд тенге. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.
Многих интересует вопрос финансирования проекта, поэтому хочу сразу озвучить, что консолидированный бюджет нацпроекта составляет 119 млрд тенге, - сказала она на брифинге в СЦК.
По ее словам, проект будет реализован до 2025 года.
Как вы понимаете, идеология - это специфическая сфера продвижения, которая всегда остается за государством. По сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании и так далее. Поэтому львиная доля этой суммы, естественно, будет выделяться из республиканского бюджета - это 110 млрд, и 9 млрд - из местного бюджета, - добавила Балаева.
Она заверила, что каждый тенге был детально просчитан специалистами и каждый проект прошел тщательную финансовую экспертизу.
Более того, ход реализации этих проектов будет находиться на постоянном контроле. Кроме того, у нас есть хороший опыт привлечения инвестиций в виде назначения. Так, за все годы реализации спецпрограммы "Туған жер" за счет неравнодушных меценатов было построено 7 тыс. объектов на сумму 280 млрд тенге. Учитывая эту показательную практику в рамках этого проекта, мы также заложили задачу минимум привлечь инвестиции на сумму не менее 7 млрд тенге. Выражаю уверенность, что в ходе реализации проекта сумма увеличится в разы, - заключила министр.
Этот нацпроект реализуется по трем основным направлениям, первое из которых предусматривает две основные задачи: продвижение национальных ценностей и развитие госязыка.
Второе направление состоит из двух больших задач под названием "Дух страны". Они предусматривают повышения качества и доступности культурных услуг внутри страны, популяризация отечественной культуры за пределами государства.
Третье направление называется "Потомки независимости", которая включает в себя три масштабные задачи, предусматривающие духовное совершенствование, профессиональный рост и общественное совершенствование молодежи.
В этом направлении планируется достичь 15 масштабных общенациональных мероприятий и восемь конкретных показателей, в том числе особое внимание будет уделено работе с молодежью категории Neet.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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