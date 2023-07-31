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Законодательство РК

Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу

Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу Фото: Zakon.kz
Министерство информации и общественного развития подготовило проект постановления правительства о признании утратившим силу постановления от 12 октября 2021 года "Об утверждении национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту планируют признать утратившим силу постановление правительства РК от 12 октября 2021 года № 724 "Об утверждении национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" ("Национальное духовное возрождение").

В пояснительной записке к проекту сказано: "В соответствии с п.5 Закрепления контроля исполнения поручений Президента РК по итогам заседания Высшего совета при ПрезидентеРК по реформам поручено завершить интеграцию мероприятий национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" в другие документы Системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату. Срок внесения в Аппарат Правительства – август 2023 года."

Проект постановления правительства размещен для публичного обсуждения до 14 августа 2023 года.

Целью национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" является сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

Результатом реализации нацпроекта должно стать повышение чувства патриотизма у населения Казахстана, увеличение количества посещений объектов культуры, уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки, повышение уровня культуры волонтерства, социализация молодежи категории NEET и создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений.

К слову, в Казахстане, помимо "Ұлттық рухани жаңғыру", на сегодняшний день действуют еще 9 национальных проектов, перечень которых утвержден указом президента.

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