Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу
Согласно проекту планируют признать утратившим силу постановление правительства РК от 12 октября 2021 года № 724 "Об утверждении национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" ("Национальное духовное возрождение").
В пояснительной записке к проекту сказано: "В соответствии с п.5 Закрепления контроля исполнения поручений Президента РК по итогам заседания Высшего совета при ПрезидентеРК по реформам поручено завершить интеграцию мероприятий национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" в другие документы Системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату. Срок внесения в Аппарат Правительства – август 2023 года."
Проект постановления правительства размещен для публичного обсуждения до 14 августа 2023 года.
Целью национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" является сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.
Результатом реализации нацпроекта должно стать повышение чувства патриотизма у населения Казахстана, увеличение количества посещений объектов культуры, уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки, повышение уровня культуры волонтерства, социализация молодежи категории NEET и создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений.
К слову, в Казахстане, помимо "Ұлттық рухани жаңғыру", на сегодняшний день действуют еще 9 национальных проектов, перечень которых утвержден указом президента.