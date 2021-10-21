Почти месяц искали без вести пропавшую несовершеннолетнюю астанчанку

В Нур-Султане полицейские нашли без вести пропавшую 17-летнюю девушку и вернули семье, передает zakon.kz.

С 24 сентября несовершеннолетняя числилась без вести пропавшей. На поиски девушки был ориентирован личный состав столичной полиции и возбуждено розыскное дело. (...) 17-летняя девушка была найдена во времянке частного сектора в Нур-Султане, где она снимала комнату. Девушка пояснила, что ушла из дома на почве бытовых скандалов с родственниками. В настоящее время несовершеннолетняя находится дома с родными. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

По данным ведомства, это не первый побег подростка из дома.

Девушку 11 раз находили и возвращали домой полицейские. пресс-служба ДП Нур-Султана

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