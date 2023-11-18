Два дня искали спасатели пропавшую девушку в Атырауской области

20-летняя жительница Атырау ушла из дома и пропала, о чем сообщили в полицию родные спустя два дня. Еще два дня ушло у спасателей на поиски, сообщает Zakon.kz.

В заявлении, которое написали родные для поисков жительницы Атырау, указано, что из дома пропавшая ушла в 21:50 14 ноября. Куда отправилась девушка, никто не знал, но двое суток ее семья о пропаже не сообщала, передает ATPress.

Только 16 ноября после поступившего заявления спасатели начали поиски, которые увенчались успехом.

"Поиски проводились в течение двух дней с помощью кинологического расчета на побережье реки Урал и на территории дачных участков города. 17 ноября в 10:20 спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области благополучно нашли пропавшую девушку в заброшенном сарае, расположенном в мкр. Жұмыскер, и передали сотрудникам Департамента полиции". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В департаменте не указали причин, по которым найденная жительница города ушла из дома. Это будут выяснять полицейские.

В начале ноября схожие случаи произошли в Усть-Каменогорске и Семее. В первом случае из дома на пять дней пропала 15-летняя школьница. Во втором – на поиски подростка у полицейских и поисковиков ушло два дня.