Частая ревакцинация может привести к иммунному параличу - врач

Российский врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил о том, что слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель, сообщает zakon.kz.

По его словам, лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки.

По словам Кондрахина, когда регулярно используется один и тот же метод профилактики заболевания, игнорируются временные рамки, высока вероятность того, что иммунный ответ прекратится, разовьется толерантность и организм начнет привыкать к постоянной агрессии.

При слишком частой ревакцинации организм может адаптироваться: вакцина перестанет им считаться возбудителем, а, когда уже появится настоящий возбудитель, антител, чтобы его уничтожить, просто не окажется, - объяснил lenta.ru специалист. - Организм нельзя бесконечно и бесконтрольно стимулировать, поскольку так мы просто истощаем механизмы его защиты.

Врач напомнил, что люди традиционно вакцинируются от гриппа раз в год, все остальное время организм отдыхает. По его мнению, такой же временной промежуток был бы идеален и в случае коронавируса.

Лучше было бы получить вакцину, которая даст защиту на год. Проблема, конечно, в том, что коронавирус, в отличие от гриппа, так и не стихает, но даже ВОЗ говорит о том, что лучше не спешить ревакцинировать людей, а предоставить препарат тем, кто не получил еще ни одной дозы, - подытожил Кондрахин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.