Беларусь не пустили на "Евровидение" из-за песни с политическим подтекстом

Беларусь вновь пропустит международный музыкальный конкурс "Евровидение", который в 2022 году состоится в итальянском Турине, сообщает zakon.kz.

Как пишет DW, страны не оказалось в списке участников, который 21 октября опубликовали организаторы конкурса.

Членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Европейском вещательном союзе, который является организатором “Евровидения”, было приостановлено в мае. К этому привел конфликт из-за песни группы "Галасы ЗМеста" из Беларуси.

Беларусь собиралась отправить на "Евровидение" группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В своих песнях группа "Галасы ЗМеста" высмеивает лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.

ЕВС 10 марта отправил в "Белтелерадиокомпанию" требование изменить или представить новую песню, соответствующую правилам "Евровидения". "Белтелерадиокомпания" в ответ отправила новую песню того же исполнителя.

Европейский вещательный союз объяснил свое решение тем, что поданная страной заявка ставит под сомнение неполитический характер конкурса и может подорвать его репутацию.

Всего в "Евровидении" примут участие представители 41 страны.