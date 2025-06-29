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Мир

Израиль могут отстранить от участия в Евровидении

Флаг Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 06:59 Фото: pexels
Европейский вещательный союз на следующей неделе обсудит предложение отстранить Израиль от музыкального конкурса "Евровидение", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Young European Greens, в ряде европейских стран потребовали исключить Израиль с конкурса Евровидение 2025 на фоне событий в Газе. Среди них – Словения, Финляндия, Нидерланды, Испания и Исландия.

В мае, незадолго до начала конкурса в Базеле, ирландская телерадиокомпания получила от EBU обещание, что вопрос участия Израиля будет вынесен на "более широкое обсуждение между членами организации".

Исландские СМИ сегодня опубликовали протокол заседания совета RÚV (Исландская телерадиокомпания), состоявшегося около двух месяцев назад. Из протокола следует, что вопрос участия Израиля в Евровидении будет обсуждаться на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза, которая состоится 3 июля в Лондоне.

Ранее выяснилось, что делать казахстанским туристам на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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Аксинья Титова
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