Военнообязанные резервисты появятся в Казахстане

Министерство обороны разработало концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве", сообщает zakon.kz.

Как отмечается, современные вооруженные конфликты показывают, что угрозы военного характера возможно решать только при наличии модернизированной армии, имеющей подготовленные мобилизационные ресурсы. В настоящее время большинство стран мира в мирное время, как и Казахстан придерживаются смешанного способа обеспечения вооруженных сил людскими ресурсами.

При этом в Казахстане на военное время остается лишь один способ обеспечения вооруженных сил людскими ресурсами, это проведение массовой мобилизации населения, что является наследием советской школы проведения мобилизации, - говорится в документе.

В Минобороны считают, что возникла необходимость пересмотра современных принципов обеспечения воинских частей Вооруженных Сил людскими ресурсами путем организации прохождения гражданами службы в резерве.

Там считают, что в стране достаточные мобилизационные ресурсы и военно-обученный резерв в количестве, необходимом для решения боевых задач.

Вместе с тем, отрицательный опыт зарубежных государств указывает на то, что необходимо определенное время для введения режима чрезвычайного положения природного и техногенного характера или военного положения. В условиях быстро меняющейся обстановки каждая минута промедления может значительно повлиять на расклад сил в театре военных действий либо ухудшить состояние после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, - указывается в концепции.

Как считают разработчики документа, ускоренное приведение частей резерва и территориальных войск в высшие степени боевой готовности позволит своевременно сконцентрировать большую группировку войск на угрожаемом направлении и нанести потенциальному противнику максимальный урон с привлечением большего количества войск, либо по планам применения своевременно вводить резервы или восполнять потери на театре военных действий.

Эти же условия будут соблюдены при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, когда непосредственно устранением их последствий будут заниматься не действующие военнослужащие, а резервисты в случае, если будет принято соответствующее решение о применении Вооруженных Сил.

При этом в МО ссылаются на опыт конфликта в Украине, который показал, что несмотря на наличие военно-обученного резерва, существует проблемы с их подготовкой к реальным боевым действиям.

Вместе с тем отмечается, что проводимые регулярные сборы не решают проблем, связанных с подготовкой военнослужащих запаса, так как проводятся один раз в пять лет и охватывают ограниченное количество военнообязанных.

Увеличение количества сборов и привлекаемых лиц также не улучшит положения, так как навыки в любом случае в течение последующих пяти лет будут утрачиваться. Главной задачей строительства вооруженных сил является содержание оптимального состава вооруженных сил мирного и военного времени, - считают в Минобороны.

Там отмечают, что создание воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, получить определенное количество военнообязанных, которые будут готовы в профессиональном плане к выполнению задач на начальном этапе военного времени или военного положения либо чрезвычайного положения природного и техногенного характера до проведения полной или частичной мобилизации.

Предполагается, что военнообязанные, заключившие контракт о прохождении воинской службы в резерве (резервисты), будут проходить воинскую службу путем прохождения сборов и подготовки по имеющимся военно-учетным специальностям в мирное время в порядке, определенном Министерством обороны.

Для резервистов подготовка будет проходить один-два раза в месяц, а сборы 30 дней, в общей сложности не более двух месяцев в год.

При этом подготовка военно-обученного резерва путем проведения сборов для остальных военнообязанных будет продолжаться в плановом порядке с целью создания резерва для частей второго эшелона и восполнения потерь.

Во время сборов и занятий резервисты будут совершенствовать свои военные знания, умения и навыки, научатся слаженно действовать в составе подразделений (отделений, взводов, рот), узнают свой воинский коллектив, с которым придется служить.

Кроме того, появляется возможность допустить военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, к военной технике и закрепить ее за ними.

В этом случае, техника не просто будет находиться на длительном хранении, исчерпывая свой ресурс эксплуатации, но и обслуживаться, в готовности к немедленному применению, - говорится в концепции.

Такие меры, считают разработчики документа, позволят сократить время для снятия техники с длительного хранения, что позволит приводить воинской части в высшие степени боевой готовности в максимально короткие сроки.

Вместе с тем, при возникновении угроз государству Вооруженные силы еще до введения военного или чрезвычайного положения природного и техногенного характера, полной или частичной мобилизации будут готовы вместе со штатным количеством Вооруженных Сил иметь в воинских частях еще несколько тысяч подготовленных бойцов, - говорится в концепции.

Как отмечается, количество военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, на первоначальном этапе введения такого вида службы с целью апробирования и изучения правоприменительной практики будет незначительным, возможно до тысячи человек.

В дальнейшем возможно увеличение количества резервистов до нескольких бригад резерва и комплектование ими территориальных войск.

В случае, если служба в резерве покажет свою эффективность возможно введение в каждой бригаде постоянной боевой готовности службы в резерве до одного батальона. Бригада, за исключением одного батальона будет комплектоваться действующими военнослужащими, а один батальон будет являться батальоном резерва, который комплектуется резервистами, - отмечают разработчики.

В долгосрочной перспективе введение воинской службы в резерве позволит без ущерба боеспособности воинских частей постоянной боевой готовности сократить численность Вооруженных Сил и сэкономить бюджетные средства.

Таким образом, основной целью введения службы в резерве, является повышение гарантированного обеспечения воинских частей людскими ресурсами и создание боеготовых резервных сил, - заключили в МО.

Введение службы в резерве позволит:

удовлетворить мобилизационную потребность Вооруженных Сил; улучшить и поддерживать военное обучение мобилизационных людских ресурсов на должном уровне; сохранять заинтересованность граждан, пребывающих в запасе, к стремлению совершенствовать свои военные знания, умения и навыки.

В этой связи предлагается внести изменения и дополнения в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам службы в резерве.

Для реализации выработанных подходов в частности предлагается ввести понятие "резервист - военнообязанный, заключивший в добровольном порядке с Министерством обороны контракт о прохождении воинской службы в резерве".

Служба в резерве подразумевает под собой воинскую службу по контракту по принципу территориальности (по месту жительства), с совмещением гражданином его основной работы, сохранением заработной платы, дополнительными денежными выплатами и предоставлением льгот.

Во время нахождения на занятиях и на воинских сборах резервисты будут иметь статус военнослужащих.

Подготовку резервистов предлагается проводить в пределах 60 дней в году, с учетом одного-двух занятий в месяц по программе боевой подготовки и проведения сборовых мероприятий (учений) (один раз в год на 30 дней) для слаживания подразделений в соответствии с программой обучения.

Введение службы в резерве позволит:

сократить время сбора резервистов за счет их прибытия непосредственно к месту службы;

качественно укомплектовать воинские части требуемыми специалистами;

повысить слаженность мобилизуемых подразделений;

обеспечить готовность резервистов к эксплуатации вверенного вооружения и военной техники;

осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья резервистов.

Таким образом, на законодательном уровне предлагается закрепить регламентацию:

определения порядка поступления на воинскую службу в резерве; осуществление стимулирующих службу в резерве выплат (вознаграждений); присвоения очередных воинских званий и перемещения по службе; определения мер, позволяющих урегулировать отношения между резервистом и работодателем по основному месту работы.

Также планируется установить порядок проведения мероприятий, направленных на обеспечение поступления на воинскую службу в резерве.

Кроме того, предлагается предусмотреть налоговые и иные льготы для работодателей при приеме на работу военнослужащего резерва или альтернативным способам стимулировать работодателя на прием на работу военнослужащих резерва.





Также документ предусматривает медицинское обеспечение резервиста в период его нахождения на занятиях или воинских сборах осуществлять за счет бюджетных средств в военно-медицинских учреждениях (организациях, подразделениях).

Резервистов, получивших ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания при исполнении обязанностей воинской службы, планируется направлять на санаторно-курортное лечение за счет средств Вооруженных Сил, в структуре которых они проходят воинскую службу.

Их также планируется обеспечить за счет государства вещевым имуществом по нормам, утвержденным МО РК по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

При этом с учетом воинской службы в резерве военнослужащие будут обеспечиваться только полевой формой одежды, а сроки носки будут рассчитываться только за период нахождения на сборах и занятиях.

Вместе с тем резервист будет нести материальную ответственность в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о государственной службе и общевоинскими уставами Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК.

Полный текст законопроекта можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 4 ноября.

Стоит отметить, что это уже второй вариант концепции законопроекта. Первый был размещен в июле этого года.