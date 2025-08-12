#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Право

Военные резервисты будут проходить сборы по боевой подготовке: утверждены правила

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 09:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны приказом от 31 июля 2025 года утвердил Правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

Правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве в Вооруженных силах РК, определяют порядок прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве (военные резервисты).

Прохождение военными резервистами занятий или сборов по боевой подготовке представляет собой целенаправленный, систематизированный процесс обучения, подготовки (слаживания) подразделений, воинских частей (учреждений) и их органов военного управления для выполнения задач в соответствии с их предназначением.

Общая направленность боевой подготовки военных резервистов определяется необходимостью поддержания и совершенствования необходимого уровня их подготовки, обеспечивающего своевременное развертывание подразделений, подготовку к боевым действиям и успешное выполнение боевых задач в соответствии с предназначением.

Основными задачами боевой подготовки военных резервистов являются:

  • подготовка к выполнению должностных и специальных обязанностей в ходе приведения в высшие степени боевой готовности, выполнения боевых (специальных) задач, уверенному применению штатного вооружения и военной техники;
  • подготовка к действиям в составе экипажей, расчетов (смен), подразделений, совершенствование боевой выучки;
  • освоение новых образцов вооружения и военной техники, привитие знаний и навыков в их правильной эксплуатации и поддержании в готовности к боевому применению, выполнению требований мер безопасности;
  • выработка смелости и решительности, физической выносливости и ловкости, способности переносить физические и психологические нагрузки в сложных условиях обстановки.

Боевая подготовка военных резервистов организуется в соответствии с правовыми актами по вопросам боевой (оперативно-боевой, оперативно-служебной) подготовки органов управления и войск.

Руководителем боевой подготовки военных резервистов является командир (начальник) воинской части (учреждения), в которой военные резервисты проходят воинскую службу.

Для учета уровня подготовки военных резервистов на заключительном этапе проведения сборов по боевой подготовке проводятся контрольные занятия индивидуально и в составе штатного (сводного) подразделения.

График проведения занятий и сборов по боевой подготовке составляется на учебный год:

  • впервые в течение трех дней после заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве;
  • в последующем до 30 ноября ежегодно.

Правилами установлено, что выписка из графика проведения занятий и сборов по боевой подготовке предоставляется военному резервисту для направления по месту его основной работы.

Прохождение военными резервистами сборов при кризисной ситуации представляет собой выполнение мероприятий в составе воинской части (учреждения) и подразделений для локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

Указывается, что решение о начале и окончании сборов при кризисных ситуациях принимает министр обороны РК.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Ошибка в тексте: